Сотрудники школы №1208 приняли участие в конкурсе видео и анимационных фильмов

В рамках проекта «Классическая музыка в детском саду» в дошкольном отделении школы № 1208 имени героя Советского Союза Михаила Шумилова , при участии Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени Глинки состоялся конкурс видео и анимационных фильмов на тему «Зачем человеку музыка?».

Благодарностью Российского национального музея музыки за активное участие в конкурсе одноминутных фильмов отмечены 22 сотрудника школы. Кроме того, Тамара Баранова, Ольга Склемен и Мария Богомазова были награждены грамотами Российского национального музея в номинации «За лаконизм и творческий замысел». (вт)