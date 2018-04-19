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Сотрудники школы №1208 приняли участие в конкурсе видео и анимационных фильмов
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Сотрудники школы №1208 приняли участие в конкурсе видео и анимационных фильмов 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В рамках проекта «Классическая музыка в детском саду» в дошкольном отделении школы № 1208 имени героя Советского Союза Михаила Шумилова, при участии Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени Глинки состоялся конкурс видео и анимационных фильмов на тему «Зачем человеку музыка?».
Благодарностью Российского национального музея музыки за активное участие в конкурсе одноминутных фильмов отмечены 22 сотрудника школы. Кроме того, Тамара Баранова, Ольга Склемен и Мария Богомазова были награждены грамотами Российского национального музея в номинации «За лаконизм и творческий замысел». (вт)
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