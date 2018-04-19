В Кузьминках прошел концерт хора «Камертон»

Отчетный концерт хора «Камертон» — «Музыка от сердца к сердцу» — состоялся в детской школе искусств «Центр» района Кузьминки.

«В программе прозвучали произведения, с которыми в течение учебного года коллектив блестяще выступал на всех концертах, в хоровых номинациях шести российских и городских конкурсов. Обо всем этом свидетельствуют многочисленные дипломы и грамоты.

Классику, произведения современных композиторов, песни из любимых детских кинофильмов участники исполняют со своей изюминкой. Хор «Камертон» постоянно пробует, придумывает, подбирает новые исполнительские краски для своего репертуара», — говорится на сайте учреждения.

Там уточнили, что детям особенно нравятся произведения, где к аккомпанементу рояля добавляется соло учащихся по классу трубы. (вт)