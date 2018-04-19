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«Лес, ведьма и горящий шкаф». Хоррор бывает веселым и музыкальным!
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«Лес, ведьма и горящий шкаф». Хоррор бывает веселым и музыкальным! 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Детский музыкальный театр имени Наталии Сац представляет вторую оперную премьеру второй половины сезона 2017-2018 годов. Ею станет «веселый хоррор» для детей и их родителей по опере Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель».
«Гензель и Гретель» Энгельберта Хумпердинка является едва ли не единственной детской оперой, которая идет практически в каждом музыкальном театре Америки и Европы. Но в России ее практически не знают, потому что ни имена главных героев, ни сюжет ничего не говорят российскому зрителю. Однако «Гензель и Гретель» — это большое классическое наследие европейской культуры, и только потому что у нас это название не известно, не иметь ее в репертуаре — неправильно.
Кроме того, одна из главных задач театра Сац — просветительская.
— Мы хотим, чтобы юные зрители и их родители каждый раз, приходя к нам в театр, узнавали что-то новое про этот мир, про литературу, сказки и музыку разных народов. И «Гензель и Гретель» Э. Хумпердинка с этой точки зрения — очень естественный репертуарный выбор для Детского музыкального театра имени Наталии Сац! — говорит художественный руководитель театра Георгий Исаакян.
Ставит спектакль Надежда Бахшиева, его выпускница, закончившая факультет музыкального театра в РАТИ-ГИТИС.
— «Гензель и Гретель» в первоначальном виде — довольно мрачная история, несмотря на все пряничные домики и нескончаемые запасы сладостей у ведьмы, — говорит Надежда. — В нашем спектакле центральное место отводится не мармеладу и шоколаду, а надломленному миру некогда счастливой семьи. Череда испытаний приводит героев к пониманию того, что семья — это самое главное. Так же, как и добро. Наш «веселый хоррор» напомнит, что даже в том, что кажется темным и беспросветным, есть свет и спасение.
Специально для Театра имени Наталии Сац Алевтиной Иоффе, которая является музыкальным руководителем и дирижером спектакля, и Владимиром Белунцовым, была сделана музыкальная редакция оперы — для Малой сцены и камерного оркестра.
— Из эпической, но довольно длинной сказки делаем компактную и динамичную, хоть и страшноватую, историю, — объясняет Георгий Исаакян. — Как отец двух дочерей, я уверен, что страшилки — это важнейшая часть детской культуры, через них дети вытесняют все неизведанное в сферу карнавального, смешного, нелепого. Не случайно же сегодня у многих детей самые любимые игрушки и праздники — это куклы Монстер Хай и Хэллоуин. Не потому что у них испорчен вкус, а потому что так они справляются с собственными страхами. Но ведь и для нас в нашем собственном детстве было невыносимым кошмаром и наслаждением ночью в пионерском лагере рассказывать сказки про черную руку, с ужасом и восторгом ожидая, кто первый завизжит. Просто мы про это забыли. А опера Хумпердинка «Гензель и Гретель», которая у нас называется «Лес, ведьма и горящий шкаф», и имеет подзаголовок «веселый хоррор», и напомнит нам о том, какими мы были, когда были маленькими, и, надеюсь, станет поводом для того, чтобы мы поговорили со своими детьми о чем-то очень важном.
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