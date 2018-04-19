На дневной спектакль приглашает 28 апреля нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина

Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. Пушкина приглашает 28 апреля на дневной спектакль. Об этом сообщили в театре.

Зрители увидят оперу М. Мусоргского « Борис Годунов ». Начало спектакля в 12:00.

Как отмечается в сообщении, сейчас на сцене театра идет четвертая постановка оперы, которую осуществил в 1994 году режиссер-постановщик Заслуженный артист России Отар Дадишкилиани.