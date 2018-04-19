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На дневной спектакль приглашает 28 апреля нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина
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На дневной спектакль приглашает 28 апреля нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. Пушкина приглашает 28 апреля на дневной спектакль. Об этом сообщили в театре.
Зрители увидят оперу М. Мусоргского «Борис Годунов». Начало спектакля в 12:00.
Как отмечается в сообщении, сейчас на сцене театра идет четвертая постановка оперы, которую осуществил в 1994 году режиссер-постановщик Заслуженный артист России Отар Дадишкилиани.
В 78-м спектакле этой постановки главные партии исполнят: Виктор Ряузов (Борис Годунов), Александр Сильчук (Пимен), Заслуженный артист РФ Сергей Перминов (Самозванец), Татьяна Гарькушова (Марина Мнишек) и др.
Дирижировать спектаклем будет лауреат международных конкурсов, дирижер Большого театра России Алексей Богорад.
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