ABBA воссоединится на сцене в виде аватаров

СТОКГОЛЬМ, 19 апреля. / ТАСС /. Шведская группа ABBA снова выступит вместе, однако на сцену выйдут не сами музыканты, а их цифровые копии — аватары или «аббатары», как можно будет назвать этих виртуальных исполнителей. Об этом агентству ТТ рассказал участник группы Бьорн Ульвеус

"Сейчас мы занимаемся созданием этих «аббатаров». Наши головы замерили со всех сторон и углов, из них создана база данных мускул лица. Этим занимаются художники-техники из киноиндустрии, а также специалисты по информационным технологиям. Это будет что-то вроде наших копий образца 1979 года. Мы выбрали этот год, так как думали, что именно тогда выглядели хорошо", — рассказал он. Именно в этом году группа выпустила песню Voulez-Vous и начала свое мировое концертное турне.

Сами музыканты уже побывали в Кремневой долине в США (штат Калифорния), где и были проведены замеры. «Замечательно участвовать в проекте, который никто раньше не делал», — добавил Ульвеус.

Британская Би-би-си и американская NBC собираются осенью показать шоу, посвященное группе. На нем с одной из песен и выступят «аббатары». Виртуальная группа также совершит концертное турне — через полгода после ТВ-шоу, возможно, позже. Дату трансляции Ульвеус пока не называет, как и название песни, которая будет на нем исполнена.