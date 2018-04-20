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ABBA планирует необычное воссоединение
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ABBA планирует необычное воссоединение 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Wikipedia
Спустя 36 лет после распада группы музыканты вновь выступят на одной сцене. Правда, концерт будет не совсем обычным: вместо живых исполнителей в нем примут участие их цифровые копии или аватары.
Об этом агентству ТТ сообщил экс-участник коллектива Бьорн Ульвеус.
Аватары, или «аббатары», как иначе их шутя называют создатели будут созданы идентичными участникам группы образца 1979 года. По признанию Ульвеуса, музыканты сами выбрали именно этот год, потому что он дал точку отсчета их мировому концертному турне. Да и выглядели тогда исполнители, как они сами считают, лучше всего.
Для того чтобы создать виртуальные копии музыкантов, были проведены тщательные замеры их голов и тел с разных углов и сторон. Обещают, что «аббатаров» практически невозможно будет отличить от живых исполнителей.
После создания цифровых копий участников коллектива, их «пригласят» исполнить одну из песен «ABBA» в тв-шоу, посвященном группе. А затем «двойников» отправят в турне. Дату начала необычных гастролей пока не называют.
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