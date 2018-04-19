Coldplay возглавили список худших музыкальных групп

Издание NME в четверг, 19 апреля, опубликовало список «ваших любимых песен тех групп, которые вы ненавидите». Рейтинг составили по результатам читательского голосования.

В список включили 13 композиций ненавистных команд. Первыми назвали музыкантов Coldplay. По мнению слушателей, их трек Viva La Vida можно слушать, хоть группа оказалась в числе нелюбимых.

Следующей оказалась песня Medicine коллектива 1975, который юзеры назвали «невыносимым». Замыкает тройку Rollin группы Limp Bizkit

В рейтинг также включили работы таких исполнителей, как ABBA, Maroon 5, The Libertines, Sugababes, Nickelback, Radiohead и Razorlight.