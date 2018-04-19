Ещё
Ансамбль из Бибирева выступил на благотворительном концерте в психоневрологической больнице №18
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ансамбль из Бибирева выступил на благотворительном концерте в психоневрологической больнице №18 

Управа района Бибирево 56 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
Вокальный ансамбль «Мы вместе» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» в минувший понедельник, 17 марта, в рамках благотворительного концерта выступил со своими яркими номерами в детской психоневрологической больнице № 18. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Выступление коллектива под руководством композитора Александра Ермолова было непростым: зрителями были пациенты больницы — дети, находящиеся на лечении и их родители, которые принимали всех участников концерта громкими аплодисментами, — рассказали в администрации центра.
Там отметили, что благотворительный концерт проходил в рамках проекта «МиллиониЯ». (вт)
Управа района Бибирево: последние новости
Интересные выставки и экскурсии ожидают гостей ВДНХ в ближайшие дни Артисты театра «Рампа» из Бибирева познакомили детей с правилами пожарной безопасности Глава управы Бибирево рассказал жителям района о мероприятиях в честь Дня Победы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино3
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»85
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Что стало со звездами «Аншлага»20
Видео
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение