Ансамбль из Бибирева выступил на благотворительном концерте в психоневрологической больнице №18

Вокальный ансамбль «Мы вместе» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» в минувший понедельник, 17 марта, в рамках благотворительного концерта выступил со своими яркими номерами в детской психоневрологической больнице № 18. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Выступление коллектива под руководством композитора Александра Ермолова было непростым: зрителями были пациенты больницы — дети, находящиеся на лечении и их родители, которые принимали всех участников концерта громкими аплодисментами, — рассказали в администрации центра.

Там отметили, что благотворительный концерт проходил в рамках проекта «МиллиониЯ». (вт)