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Отец Цоя вернул авторские права на песни сына
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Отец Цоя вернул авторские права на песни сына 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Отец погибшего музыканта Роберт Цой добился аннулирования сделки с компанией "Музыкальное право" о передаче прав на использование песен сына.
Роберт Цой ранее уже заявлял, что два договора, заключенных с компанией в 2011 и 2017 годах, были составлены некорректно. Отец музыканта также отметил, что при совершении сделки он был введен в заблуждение. Теперь оба договора признаны недействительными.
Компания "Музыкальное право" сначала заключила договор с вдовой музыканта Марианной и сыном Александром. Роберт Цой заявил о своих правах в 2008 году, тогда соглашение пересмотрели, включив в долю и отца исполнителя.
В 2017 году аннулирования договора с компанией "Музыкальное право" требовал также сын Цоя Александр. Он настаивает на открытом доступе к произведениям отца.
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