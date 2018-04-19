Отец Цоя вернул авторские права на песни сына

Отец погибшего музыканта Роберт Цой добился аннулирования сделки с компанией "Музыкальное право" о передаче прав на использование песен сына.

Роберт Цой ранее уже заявлял, что два договора, заключенных с компанией в 2011 и 2017 годах, были составлены некорректно. Отец музыканта также отметил, что при совершении сделки он был введен в заблуждение. Теперь оба договора признаны недействительными.

Компания "Музыкальное право" сначала заключила договор с вдовой музыканта Марианной и сыном Александром. Роберт Цой заявил о своих правах в 2008 году, тогда соглашение пересмотрели, включив в долю и отца исполнителя.

В 2017 году аннулирования договора с компанией "Музыкальное право" требовал также сын Цоя Александр. Он настаивает на открытом доступе к произведениям отца.