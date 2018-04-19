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Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 20-22 апреля?
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Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 20-22 апреля? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Премьера фильма
Премьера кинодрамы «Тренер» состоялась в четверг, 19 апреля. Таким образом, в ближайшие выходные можно посмотреть фильм в восьми кинотеатрах Ростова-на-Дону.
В главной роли — режиссёр кинодрамы Данила Козловский.
Коротко о сюжете. Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.
В ролях: Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Виктор Вержбицкий, Мария Лобанова, Павел Ворожцов и другие.
Продолжительность ленты 138 минут.
Концерт казаков
Ансамбль песни и пляски Донских казаков имени. А Квасова выступает в Ростове-на-Дону в субботу, 21 апреля
Государственный академический Ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски донских казаков — известнейший отечественный фольклорный коллектив с мировой славой.
Ансамбль был основан в 1936 году. С момента основания коллектива в его основу были положены фольклорные традиции донских казаков.
В его репертуар вошли, как известные, так и практически незнакомые широкой публике народные мелодии и танцы, которые составляют культурное наследие этих жителей Дона.
За всё время существования ансамбль песни и пляски успешно выступал со своими концертами в Европе, Африке, Америке и Азии, всякий раз удивляя местную публику своим высоким профессионализмом и артистичностью.
Ансамбль выступит в концертном зале «ДК „Ростсельмаш“». Начало в 18 часов.
Концерт Егора Крида
В воскресенье, 22 апреля в донской столице с концертом выступит популярный исполнитель Егор Крид.
Организаторы концерта сообщают, что Егор Крид с детства мечтал стать музыкантом. В подростковом возрасте он был неразрывно связан с созданием песен, посвящённых проблемам во взаимоотношениях между людьми и любовным переживаниям.
В 2011 году пользователи интернета увидели его первый клип «Любовь в сети», который он снял самостоятельно. В 2012 году стал победителем конкурса «Звезда Вконтакте — Пятый канал» в номинации «Лучший хип-хоп проект».
Лейбл Black Star Inc. обратил своё внимание на Егора Крида после выхода его кавера на песню Тимати «Не сходи с ума», счётчик просмотров которого перешагнул отметку в миллион просмотров.
Сегодня песни Егора Крида покоряют чарты радиостанций и музыкальных каналов, обладатель престижных премий «Прорыв года», «Лучшая песня», «Исполнитель года»
Выступление состоится в «КСК „Экспресс“», начало в 19 часов.
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