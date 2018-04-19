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Екатеринбург готовится к фестивалю армейской песни «Когда поют солдаты»
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Екатеринбург готовится к фестивалю армейской песни «Когда поют солдаты» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 150 участников музыкального форума будут выступать в номинациях «Вокальный ансамбль», «Солист» и «Солистка», «Юное дарование», «Вокальный дуэт», «Автор-исполнитель», «ВИА» и «Хор».
В окружном Доме офицеров в Екатеринбурге состоится 27-й ежегодный фестиваль армейской песни «Когда поют солдаты».
Являясь кульминацией художественной самодеятельности всего Центрального военного округа, он способствует творческому сотрудничеству армии и общества, пропаганде патриотической песни.
Более 150 участников музыкального форума будут выступать в номинациях «Вокальный ансамбль», «Солист» и «Солистка», «Юное дарование», «Вокальный дуэт», «Автор-исполнитель», «ВИА» и «Хор».
На протяжении многих лет фестиваль способствует выявлению талантов среди военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала Вооруженных Сил.
Фестиваль будет проводиться с 19-22 апреля в три этапа:
19-20 апреля — прослушивание участников фестиваля;
21 апреля в 16.00 — конкурсный день фестиваля;
22 апреля в 16.00 — Гала-концерт победителей фестиваля.
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