Екатеринбург готовится к фестивалю армейской песни «Когда поют солдаты»

Более 150 участников музыкального форума будут выступать в номинациях «Вокальный ансамбль», «Солист» и «Солистка», «Юное дарование», «Вокальный дуэт», «Автор-исполнитель», «ВИА» и «Хор».

В окружном Доме офицеров в Екатеринбурге состоится 27-й ежегодный фестиваль армейской песни «Когда поют солдаты».

Являясь кульминацией художественной самодеятельности всего Центрального военного округа, он способствует творческому сотрудничеству армии и общества, пропаганде патриотической песни.

Более 150 участников музыкального форума будут выступать в номинациях «Вокальный ансамбль», «Солист» и «Солистка», «Юное дарование», «Вокальный дуэт», «Автор-исполнитель», «ВИА» и «Хор».

На протяжении многих лет фестиваль способствует выявлению талантов среди военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала Вооруженных Сил.

Фестиваль будет проводиться с 19-22 апреля в три этапа:

19-20 апреля — прослушивание участников фестиваля;

21 апреля в 16.00 — конкурсный день фестиваля;

22 апреля в 16.00 — Гала-концерт победителей фестиваля.