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Медведев поздравил джазового музыканта Анатолия Кролла с 75-летием
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Медведев поздравил джазового музыканта Анатолия Кролла с 75-летием 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил с 75-летием джазового пианиста, композитора и дирижера Анатолия Кролла. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте кабмина.
"Более полувека в джазе — это целая жизнь. Жизнь, которую мы слышим в Ваших композициях, импровизациях. Все эти годы вы ведете увлекательный и красивый музыкальный диалог со зрителями. В каждом звуке — свобода мысли и глубина, эмоции, чувства, невероятная энергетика, которые вы дарите публике", — говорится в сообщении.
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