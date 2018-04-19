Медведев поздравил джазового музыканта Анатолия Кролла с 75-летием 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил с 75-летием джазового пианиста, композитора и дирижера Анатолия Кролла. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте кабмина.
"Более полувека в джазе — это целая жизнь. Жизнь, которую мы слышим в Ваших композициях, импровизациях. Все эти годы вы ведете увлекательный и красивый музыкальный диалог со зрителями. В каждом звуке — свобода мысли и глубина, эмоции, чувства, невероятная энергетика, которые вы дарите публике", — говорится в сообщении.