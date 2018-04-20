Медведев поздравил с днем рождения джазового дирижера Кролла

В праздничной телеграмме премьер отметил, что более 50 лет, которые музыкант посвятил джазу, — это целая жизнь. «Жизнь, которую мы слышим в ваших композициях, импровизациях. Все эти годы вы ведете увлекательный и красивый музыкальный диалог со зрителями. В каждом звуке — свобода мысли и глубина, эмоции, чувства, невероятная энергетика, которые вы дарите публике» — говорится в поздравлении Медведева.