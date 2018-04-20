Медведев поздравил с днем рождения джазового дирижера Кролла 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил пианиста, композитора, джазового дирижера, аранжировщика Анатолия Кролла с 75-летием.
В праздничной телеграмме премьер отметил, что более 50 лет, которые музыкант посвятил джазу, — это целая жизнь. «Жизнь, которую мы слышим в ваших композициях, импровизациях. Все эти годы вы ведете увлекательный и красивый музыкальный диалог со зрителями. В каждом звуке — свобода мысли и глубина, эмоции, чувства, невероятная энергетика, которые вы дарите публике» — говорится в поздравлении Медведева.
В Советском Союзе Анатолий Кролл был одним из самых молодых лидеров джаз-ансамблей. С оркестрами, которыми он руководил, выступали Лариса Долина, Марина Журавлева, Юрий Антонов и многие други звезды СССР и России 1960—1990-х годов.