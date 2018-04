Тайны бит-квартета «Секрет»: при чем тут The Beatles и зачем ушел Леонидов

Мальчики из центра Ленинграда

Преданные поклонники «Секрета» знают, что в первом составе группы, еще в 1982 году, с Леонидовым и Фоменко играли Дмитрий Рубин Александр Калинин . «Калинин и Рубин ушли, пришел Мурашов, и мы долго не могли найти соло-гитариста, чтобы я смог перейти на бас, — вспомнил Николай Фоменко. — Наконец мы нашли Заблудовского, и все у нас состоялось».

"С Андрюшей Заблудовским мы учились в одной музыкальной школе, оба играли на скрипке. Я учился в 222-й, Максим (Леонидов) учился в Капелле — это ровно напротив, через Конюшенную (улицу). В общем, мы все мальчики из самого центра", — продолжил он.

Именно с прихода Заблудовского бит-квартетовцы отсчитывают свою официальную историю. «Группа в том составе, в котором она стала известна, сформировалась именно 20 апреля, когда на репетицию в первый раз пришел Андрей Заблудовский, а Николай Фоменко взял в руки бас-гитару», — пояснил Максим Леонидов, который еще до «Секрета» написал вместе с Рубиным песни «Привет» и «Именины у Кристины», удачно влившиеся в репертуар группы.

Привести Заблудовского, который ранее играл в группе «Выход», в «Секрет» помогла его девушка Ада, которая училась на параллельном с Фоменко и Леонидовым курсе Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. «Заблудовский был монстром рока, насколько это было возможно в то время, ведь все запрещалось, — признал Фоменко. — Впервые я услышал его с сольными рок-песнями на квартирнике. После этого мы держали его в поле зрения».

Миф о Beatles

По словам Фоменко, миф об отсылке в названии «Секрета» к британской группе The Beatles музыканты придумали сами, а пресса подхватила. «Мы сидели на лекции по научному коммунизму и писали разные названия, в том числе „Кристина“ — по названию одной из уже написанных песен, — признался он. — И в этот момент Макс написал: „Listen, do you want to know a secret?“ (строчка из песни The Beatles — прим. ТАСС.) Так мы вспомнили это слово — „секрет“, стали бурно обсуждать его. Это ведь романтичная история, так назывался и корабль в „Алых парусах“ Грина…»

Однако с ливерпульской четверкой у ленинградского бит-квартета все же была связь. Песня Hard Day's Night стала первой, которую музыканты исполнили вместе без специальной подготовки и репетиций на свадьбе общего друга. Там же и поняли, что им по пути. «Мы были наполнены единством — один за всех и все за одного, команда, понимающая друг друга с полуслова», — заметил Фоменко.

Формат бит-квартета стал изобретением ленинградцев, заявил Фоменко. «Это очень мелодичная, правильно построенная музыка, с хорошими, гармоничными словами, без всяких глупостей. С очень светлым ощущением, — охарактеризовал он. — Плюс все это наполнено таким количеством энергии, больших темпов. Мы ведь и сейчас играем с такой энергетикой, которую мало где можно найти».

За кумирами на реактивном самолете

Стать популярной группе помогло телевидение и передача «Крутятся диски», ведущим которой был Леонидов, а автором текстов — Фоменко.

Свой первый официальный концерт 25 июля 1985 года «Секрет» давал уже под крики фанатов. «Когда мы вышли на сцену, можно было не играть — стоял такой истерический ор, как будто началась битломания», — вспомнил Фоменко.

Слава не оглушила музыкантов, уверен он. «В театральной студии нас воспитывали по Пастернаку: „Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь“. Поэтому мы не особо обращали на это внимание, это была составная часть игры. Мы играли в это, и нам было весело», — отметил музыкант.

Некоторые поклонники делали эту игру еще более веселой.

"Невероятных историй много, но одна из самых необычных случилась на пути во Владивосток, — рассказал Фоменко. — Мы летели бортом Ил-62 из аэропорта Домодедово , и перед взлетом у трапа нас встретили наши поклонницы, которых мы хорошо знали. Мы были удивлены: как они попали на летное поле? Но не стали спрашивать, сели в самолет, полетели во Владивосток. Выходим там — а эти же девочки стоят у трапа самолета! Представляете, какой шок у нас был?! А папа, оказывается, военный летчик, и они с той же взлетной полосы ушли специальной авиацией, которая идет другими, более короткими коридорами. Они прилетели на 40 минут раньше во Владивосток и прибежали нас встречать".

Тайм-аут Толпы поклонниц, сравнение с Beatles не удержали Леонидова от того, чтобы в 1989 году объявить об уходе из «Секрета».

"Я стал понимать, что то качество, в котором находился бит-квартет «Секрет» в этот момент, мы исчерпали, а нового не приобрели. Поэтому я и ушел", — пояснил в беседе с ТАСС Леонидов.

Друзья его решение приняли и зла держать не стали. «Было досадно, что у нас сорвались кое-какие важные вещи… Но тем не менее Макс своим уходом дал нам всем такой энергетический заряд, что каждый сделал огромное количество вещей. Было написано много новых песен, было много других работ, я вернулся в театр, в кино — жизнь продолжалась», — заметил Фоменко.

Однако и воссоединению в 2000-е все были рады. «Это же семья, никаких переговоров не было. Мы не сжигали мосты. И когда Макс вернулся из Израиля, первое, что он сделал, — позвонил мне, и я стал помогать ему в раскрутке его альбома „Четверг“, — вспомнил Фоменко.

»Просто появилась такая возможность, свободное время. У Коли закончились гонки, он соскучился, видимо, по сцене, и инициатива во многом исходила от него, — заметил Леонидов. — А мы тоже уже повзрослели, делить нам нечего. Почему бы не доставить радость себе и окружающим? Вот мы и стали собираться сначала раз в пять лет, на юбилейных концертах, потом чаще".

Ностальгия vs. эксперименты

Музыканты отмечают 35-летие «Секрета» большим гастрольным туром по России, а также за рубежом: в Германии, Израиле, США, Австралии и Франции.

"Мы можем в свои почти 60 играть песенки, которые мы написали в 20, потому что отношение к ним совсем другое — это уже классика", — заметил Леонидов. На концертах звучат и уже относительно новые композиции с альбома 2014 года, которые «люди знают и ждут, уже полюбили так же, как старые». «Иногда мы вставляем совсем старые песни, которые только наши самые преданные поклонники помнят, потому что их не было в записи вообще никогда или только на первых магнитных альбомах. Например, „Рита“ или „Последний трамвай“, — признался музыкант.

Фоменко пообещал, что в ближайшее время „Секрет“ всех удивит. Григорий Константинопольский готовится снимать фильм о бит-квартетовцах и с их участием. „Это будет мюзикл, танцы, прозвучит более 20 песен в новой аранжировке, которую подготовит Антон Беляев . Будет написана еще свежая музыка“, — заметил фронтмен группы.

Картина должна выйти в прокат через год — одновременно с новым альбомом „Секрета“, к записи которого они приступают. „Готовим неожиданное“, — заинтриговал Фоменко.

»Секрет" — это именно группа, а не ансамбль солистов. Вытащи любого из нас из этой группы — и ее не станет. Это как семья. Мы можем принимать решения, не произнося ни слова. Нет разницы в подходах, понимании жизненных ценностей. У нас все совершенно одинаково, и это удивительно. И я благодарен на всю жизнь, что у меня такое есть", — признался он.