Партию Кармен на премьере в Самаре исполнит лауреат «Золотой Маски»-2018 Надежда Бабинцева

Надежда Бабинцева в 1999 году окончила Уральскую консерваторию им. Мусоргского и сразу стала солисткой Пермского театра оперы и балета им. Чайковского. С 2005-го — солистка Екатеринбургского театра оперы и балета.

Участвовала в постановке опер «Кармен» (Кармен) и «Сельская честь» (Лола) в городе Крайова (Румыния), оперы «Бестиарий» А. Щетинского на Международном фестивале SACRO ART (Германия, 2004), выступала на Фестивале современной музыки (Финляндия, 2006). В 2007 и 2009 гг. принимала участие в I и III Международных фестивалях оперного искусства «ВИВА ОПЕРА!».

Надежда Бабинцева четыре раза номинировалась на «Золотую Маску», и неделю назад получила престижную театральную награду за партию Лизы в опере «Пассажирка» Екатеринбургского театра оперы и балета.

В Самаре артистку знают по спектаклю «Севильский цирюльник», в котором Надежда Бабинцева пела Розину.