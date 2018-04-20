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Партию Кармен на премьере в Самаре исполнит лауреат «Золотой Маски»-2018 Надежда Бабинцева
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Партию Кармен на премьере в Самаре исполнит лауреат «Золотой Маски»-2018 Надежда Бабинцева 

Волга Ньюс 45 минут назад
Надежда Бабинцева в 1999 году окончила Уральскую консерваторию им. Мусоргского и сразу стала солисткой Пермского театра оперы и балета им. Чайковского. С 2005-го — солистка Екатеринбургского театра оперы и балета.
Участвовала в постановке опер «Кармен» (Кармен) и «Сельская честь» (Лола) в городе Крайова (Румыния), оперы «Бестиарий» А. Щетинского на Международном фестивале SACRO ART (Германия, 2004), выступала на Фестивале современной музыки (Финляндия, 2006). В 2007 и 2009 гг. принимала участие в I и III Международных фестивалях оперного искусства «ВИВА ОПЕРА!».
Надежда Бабинцева четыре раза номинировалась на «Золотую Маску», и неделю назад получила престижную театральную награду за партию Лизы в опере «Пассажирка» Екатеринбургского театра оперы и балета.
В Самаре артистку знают по спектаклю «Севильский цирюльник», в котором Надежда Бабинцева пела Розину.
Премьера оперы «Кармен» (12+) пройдет 20–21 апреля. Помимо приглашенной Надежды Бабинцевой, партию Кармен исполнит и солистка Самарского театра оперы и балета Татьяна Ларина. Премьеру ставит худрук Московского детского музыкального театра им. Н. И. Сац Георгий Исаакян, с ним работает художник Елена Соловьева и художник по свету Евгений Ганзбург.
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