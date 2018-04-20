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«Конец фильма» сыграет в Москве свои редкие песни
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«Конец фильма» сыграет в Москве свои редкие песни 

Национальная Служба Новостей 9 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа «Конец Фильма» отмечает юбилей альбома «Камни падают вверх». Второй студийной пластинке команды исполнилось 15 лет. В честь этой даты «Конец фильма» сыграет концерт со специальной программой. Евгений Феклистов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о программе выступления его команды читайте только на НСН.
«Выбор песен для концерта — это всегда некая сверхзадача, поскольку ровно половина аудитории хочет слышать новые песни, а у другой половины абсолютно противоположное мнение. Они хотят слышать старые хиты. Поэтому концерт для нас — это всегда определенный компромисс. Но, так как в этом году 15 лет исполняется одному из наших альбомов, пользуясь этим моментом мы, все-таки споем несколько довольно редких песен, которые не звучали уже более десяти лет. Особенно нам хочется спеть песню «Мои глаза полны песка», в свое время она была довольно популярна и, кстати, на предыдущем концерте мы слышали, что кто-то из зала просил ее исполнить. Что ж, круглая дата пластинки — это хороший повод спеть какие-о забытые песни», — отметил артист.
Услышать главные хиты группы «Конец фильма» и редкие песни из альбома «Камни падают вверх» можно будет уже сегодня, 20 апреля в московском клубе «Швайн».
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