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Официально: Тэрон Эджертон сыграет молодого Элтона Джона
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Официально: Тэрон Эджертон сыграет молодого Элтона Джона 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Байопик «Rocketman», посвященный британскому певцу Элтону Джону, наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Студия Paramount Pictures подтвердила, что Тэрон Эджертон официально утвержден на роль эксцентричного музыканта. Съемки картины стартуют этим летом.
Биографическая лента «Человек-ракета», названная в честь одноименного хита Элтона Джона, расскажет об одаренном мальчике из Королевской академии музыки и его превращении в звезду мирового масштаба. Кстати, немалый вклад в известность Элтона Джона внес Берни Топин, автор текстов почти всех его песен.
Декстер Флетчер, недавно завершивший работу над музыкальной картиной «Богемская рапсодия» о группе Queen, займется съемками «Человека-ракеты». Ли Холл («Билли Эллиот») напишет сценарий к будущему фильму.
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