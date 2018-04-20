Официально: Тэрон Эджертон сыграет молодого Элтона Джона

Байопик «Rocketman», посвященный британскому певцу Элтону Джону , наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Студия Paramount Pictures подтвердила, что Тэрон Эджертон официально утвержден на роль эксцентричного музыканта. Съемки картины стартуют этим летом.

Биографическая лента «Человек-ракета», названная в честь одноименного хита Элтона Джона, расскажет об одаренном мальчике из Королевской академии музыки и его превращении в звезду мирового масштаба. Кстати, немалый вклад в известность Элтона Джона внес Берни Топин, автор текстов почти всех его песен.