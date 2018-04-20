Детский ансамбль из Волгограда выступит на фестивале в Турции

Детский ансамбль танца «Волжаночка» из Волгограда примет участие в Международном фестивале хореографических коллективов в Измире в Турции.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на фестиваль поедет 24 человека в возрасте от восьми до 11 лет. Дети представят на мероприятии русские народные танцы, побывают на экскурсиях, встретятся со своими сверстниками из разных стран. Кроме того, ансамбль выступит с сольным концертом на открытии в Измире фотовыставки о Волгограде.