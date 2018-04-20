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Детский ансамбль из Волгограда выступит на фестивале в Турции
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Детский ансамбль из Волгограда выступит на фестивале в Турции 

АиФ Волгоград 35 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Детский ансамбль танца «Волжаночка» из Волгограда примет участие в Международном фестивале хореографических коллективов в Измире в Турции.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на фестиваль поедет 24 человека в возрасте от восьми до 11 лет. Дети представят на мероприятии русские народные танцы, побывают на экскурсиях, встретятся со своими сверстниками из разных стран. Кроме того, ансамбль выступит с сольным концертом на открытии в Измире фотовыставки о Волгограде.
Коллектив ансамбля поддерживает дружеские отношения с турецким детским хореографическим ансамблем «Зейбек» уже 19 лет и ежегодно принимает участие в Международном фестивале хореографических коллективов. «Фестиваль, который пройдет в Измире в этом году, приурочен ко Дню детей. Его отмечают 23 апреля», — рассказала художественный руководитель ансамбля Ольга Ананьева.
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