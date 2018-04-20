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Канье Уэст анонсировал сразу два новых альбома
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Канье Уэст анонсировал сразу два новых альбома 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Рэпер Канье Уэст у себя в твиттере рассказал, что выпустит в июне сразу два новых альбома.
Вернувшись в социальную сеть после почти годового перерыва, Канье рассказал, что первый из альбомов выйдет 1 июня, на нем будет семь песен. Релиз второго, сделанного в коллаборации с Kid Cudi, запланирован на 8 июня. Дуэт с Kid Cudi будет называться Kids See Ghost.
Ранее, вернувшись в твиттер, Канье Уэст также разразился долгой философской речью о лжи в соцсетях и пообещал написать об этом книгу. В беседе с Hollywood Reporter он уточнил, что книга будет посвящена тому, как люди выражают себя в фотографии.
Последний на данный момент альбом Канье под названием The Life of Pablo был выпущен в 2016 году.
Ранее стало известно, что коллега Канье Уэста по рэп-сцене Кендрик Ламар получил «Пулитцера».
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