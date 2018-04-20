Канье Уэст анонсировал сразу два новых альбома

Рэпер Канье Уэст у себя в твиттере рассказал, что выпустит в июне сразу два новых альбома.

Вернувшись в социальную сеть после почти годового перерыва, Канье рассказал, что первый из альбомов выйдет 1 июня, на нем будет семь песен. Релиз второго, сделанного в коллаборации с Kid Cudi, запланирован на 8 июня. Дуэт с Kid Cudi будет называться Kids See Ghost.

Ранее, вернувшись в твиттер, Канье Уэст также разразился долгой философской речью о лжи в соцсетях и пообещал написать об этом книгу. В беседе с Hollywood Reporter он уточнил, что книга будет посвящена тому, как люди выражают себя в фотографии.

Последний на данный момент альбом Канье под названием The Life of Pablo был выпущен в 2016 году.