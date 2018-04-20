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Рэпер Канье Уэст анонсировал выход нового альбома
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Рэпер Канье Уэст анонсировал выход нового альбома 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Музыкант пишет, что в новый альбом войдут 7 треков.
Также Уэст заявил, что 8 июня фанатов ждет совместный проект с известным хип-хоп исполнителем Kid Cudi, под названием Kids See Ghost.
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