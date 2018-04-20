Рэпер Канье Уэст анонсировал выход нового альбома

Музыкант пишет, что в новый альбом войдут 7 треков.

Также Уэст заявил, что 8 июня фанатов ждет совместный проект с известным хип-хоп исполнителем Kid Cudi, под названием Kids See Ghost.