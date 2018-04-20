В музее Л. Н. Толстого пройдет концерт «И музыка, и слово…»

12 мая в 18.00 в Государственном музее Л. Н. Толстого музыканты вокального центра Валентины Левко дадут концерт «И музыка, и слово…».

В программе вечера — произведения прославленных композиторов в исполнении Марины Крымской (сопрано), Анны Закусовой (меццо-сопрано), Роберта Марискина (фортепиано).

Диапазон композиторов, чьи сочинения будут исполнены на концерте, довольно велик — это В. -А. Моцарт, И. Штраус, Ш. Гунно, Дж. Россини, К. Дебюсси, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, С. Рахманинов.

Музей Л. Н. Толстого, где будет проведен музыкальный вечер, находится по адресу: ул. Пречистенка, 11/8.