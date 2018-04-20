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В Большой театр вернется «Коппелия» Лео Делиба
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В Большой театр вернется «Коппелия» Лео Делиба 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Возобновленная постановка — новая хореографическая редакция Сергея Вихарева, премьера которой прошла в Мариинском театре 12 марта 2009 года. Автор реконструкции балета Петипа 1894 года не смог принять участие в подготовке нового выпуска своего спектакля. У артиста остановилось сердце в июне 2017 года. Большой театр решил отдать дань памяти коллеге. Первый показ возвращенного балета пройдет сегодня, 20 апреля, на Новой сцене Большого театра. В спектакле задействованы ведущие артисты театра Екатерина Крысанова, Вячеслав Лопатин, Алексей Лопаревич. За музыку в спектакле отвечает дирижер-постановщик — Игорь Дронов, за сценографию — Борис Каминский.
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