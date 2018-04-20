В Челябинске выступит Иеромонах Фотий

26 апреля Иеромонах Фотий приедет в Челябинск новой программой «Иеромонолог». Для жителей и гостей города прозвучит как русская классика, так и современные эстрадные песни на русском, сербском, норвежском, испанском и, конечно же, итальянском языках.

Победа священнослужителя в «Голосе» стала, пожалуй, самым обсуждаемым событием шоу-бизнеса 2015 года. Образ его с трудом вписывался в концепцию проекта, но именно это и подкупило зрителей, которые, в подавляющем большинстве, отдали за Иеромонаха Фотия свои голоса.

Музыка была рядом всегда. В музыкальной школе он учился вокалу и игре на фортепиано, пел в школьном и церковном хорах, мечтал стать композитором и год отучился на теоретическом отделении музыкального училища. В Германии, куда он эмигрировал вместе с семьей, обучался игре на органе и судьба, казалось бы, была предопределена. Но, как говорится: «Неисповедимы пути… ». После возвращения в Россию, сначала служба в Боровском монастыре, а затем и постриг. Но любовь к музыке и пению нашего героя, к счастью, не покинула.

В сентябре 2016-го, победитель четвертого сезона телепроекта «Голос» Иеромонах Фотий, выпустил свой дебютный альбом «Романсы», в который вошли произведения Рахманинова, Римского-Корсакова Чайковского и других великих композиторов. Этот альбом, наряду с новыми работами певца и станет основой предстоящего концерта.