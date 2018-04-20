Творческий вечер «Все началось с джаза…» пройдет в Черемушках

Сегодня в малом зале центра культуры и искусства «Меридиан» будет звучать джаз. В программу творческого вечера «Все началось с джаза…» войдут лирические и шуточные песни о любви, написанные и исполненные самим автором — Евгением Барановым

Евгений Баранов — опытный трубач и харизматичный вокалист, ветеран советского джаза. В его репертуаре более 100 джазовых стандартов, шлягеры из репертуара Фрэнка Синатры, Луи Армстронга Элвиса Пресли и многих других известных музыкантов. Он также известен как композитор, автор стихов и исполнитель собственных песен. Примечательно, что в каждой песне исполняется импровизационное соло трубы, органично вписывающееся в характер музыки.

Начало мероприятия назначено на 19:00. Для входа в малый зал необходимо будет предъявить распечатанный бесплатный билет, который можно получить, зарегистрировавшись на сайте «Меридиана».