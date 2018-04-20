11-летняя жительница Казани Олеся Машейко выбыла из финала шоу «Голос. Дети»

11-летняя певица из Казани Олеся Машейко выбыла из шоу «Голос. Дети» после зрительского голосования.

«Я в очках, потому что у меня есть проблемы со зрением, я незрячая. Я веселая, добрая, активная. Стараюсь всегда поддерживать всех своих родных и друзей. Люблю слушать музыку, это поднимает мне настроение. Музыка и вокал — это вся моя жизнь», — признается Олеся. Она успешно занимается музыкой, играет на флейте, поет.