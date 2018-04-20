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11-летняя жительница Казани Олеся Машейко выбыла из финала шоу «Голос. Дети»
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11-летняя жительница Казани Олеся Машейко выбыла из финала шоу «Голос. Дети» 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
11-летняя певица из Казани Олеся Машейко выбыла из шоу «Голос. Дети» после зрительского голосования.
В финале Олеся исполнила песню «Аист на крыше» Давида Тухманова. В разное время ее пели София Ротару, Людмила Сенчина и Елена Ваенга. Однако зрители предпочли Анастасию Гладилину, которой отдали 63% голосов, девочка из Казани набрала 25% голосов. На третьем месте оказалась Тали Купер из Израиля с 11% голосов. Олеся поблагодарила наставников, ведущих и своих родителей, которые помогли ей попасть на проект.
«Я в очках, потому что у меня есть проблемы со зрением, я незрячая. Я веселая, добрая, активная. Стараюсь всегда поддерживать всех своих родных и друзей. Люблю слушать музыку, это поднимает мне настроение. Музыка и вокал — это вся моя жизнь», — признается Олеся. Она успешно занимается музыкой, играет на флейте, поет.
Кстати, в Казани о юной звезде уже знают — Олеся вместе с сестрой Настей стали широко известны на проекте «Добрая волна», о котором «АиФ-Казань» подробно рассказывали. Также они выиграли Гран-при фестиваля маленьких принцесс Татарстана.
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