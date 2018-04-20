Ещё
«Разбитые мечты» Басты
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Разбитые мечты» Басты 

BroDude 36 минут назад
Фото: BroDude
У нас хорошие новости для всех тех, кто не знает, чем занять себя в ближайшие выходные, а также для поклонников Басты. 20, 21 и 22 апреля в Москве пройдет концерт, приуроченный к дню рождения артиста, где ты сможешь услышать свои любимые хиты, такие как «Сансара», «Выпускной», «Ролексы» и многие другие известные песни. Концерты Басты традиционно собирают тысячи фанатов, причем его приходят послушать и люди, далекие от рэпа. А все благодаря тому, что в последние годы Вася очень вырос как артист и в его репертуаре появились более лиричные и трогательные песни. Да и что говорить, если многие его композиции стали «народными» хитами, которые любят люди всех возрастов.
Кстати, совсем недавно вышел клип на полюбившуюся многим фанатам песню «Мои разбитые мечты» из пятого альбома артиста «Баста 5», который сняли профессионалы из продакшн-студии «Perspective Production». Работа получилась уникальной и интересной — можешь посмотреть сам, если не видел: https://vimeo.com/260288744 Концерт пройдет в ледовом комплексе «Мегаспорт» и обещает подарить зрителям необычный формат: артист хочет раскрыть истинный, глубокий смысл каждой песни и донести его до слушателя. К тому же, помимо самого Басты, на сцене выступят и продюсируемые им исполнители: например, Скриптонит, T-Fest и Смоки Мо. Но поторопись, ведь на 21 апреля уже раскуплены все билеты!
BroDude: последние новости
11 самых страшных фильмов ужасов за последние десять лет Кино по субботам #170 Кино по субботам #169
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино5
Звезды пришли на открытие ММКФ2
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»100
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение