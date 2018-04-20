«Разбитые мечты» Басты

У нас хорошие новости для всех тех, кто не знает, чем занять себя в ближайшие выходные, а также для поклонников Басты. 20, 21 и 22 апреля в Москве пройдет концерт, приуроченный к дню рождения артиста, где ты сможешь услышать свои любимые хиты, такие как «Сансара», «Выпускной», «Ролексы» и многие другие известные песни. Концерты Басты традиционно собирают тысячи фанатов, причем его приходят послушать и люди, далекие от рэпа. А все благодаря тому, что в последние годы Вася очень вырос как артист и в его репертуаре появились более лиричные и трогательные песни. Да и что говорить, если многие его композиции стали «народными» хитами, которые любят люди всех возрастов.

Кстати, совсем недавно вышел клип на полюбившуюся многим фанатам песню «Мои разбитые мечты» из пятого альбома артиста «Баста 5», который сняли профессионалы из продакшн-студии «Perspective Production». Работа получилась уникальной и интересной — можешь посмотреть сам, если не видел: https://vimeo.com/260288744 Концерт пройдет в ледовом комплексе «Мегаспорт» и обещает подарить зрителям необычный формат: артист хочет раскрыть истинный, глубокий смысл каждой песни и донести его до слушателя. К тому же, помимо самого Басты, на сцене выступят и продюсируемые им исполнители: например, Скриптонит, T-Fest и Смоки Мо. Но поторопись, ведь на 21 апреля уже раскуплены все билеты!