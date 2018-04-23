Как в лучшие времена. В Барнауле прошла «Библионочь-2018»

20 апреля Алтайский край присоединился к акции «Библионочь». Более 250 библиотек в городах и селах края стали центрами культурных коммуникаций. Мастер-классы, творческие встречи, игры, танцы, чтение стихов, просмотр фильмов, прослушивание пластинок, викторины, презентации, концерты — это далеко не полный перечень мероприятий, которые организаторы предложили своим гостям.

Приятно, что поучаствовать во всех этих действах можно было совершенно бесплатно.

Главная библиотека региона -Алтайская краевая библиотека имени Вячеслава Шишкова — посвятила вечер своему 130-летию и пригласила публику побывать в разных исторических эпохах.

«Мы пятый год проводим Библионочь, и благодаря усилиям всех сотрудников библиотеки она получается интересной и познавательной, — рассказала АиФ-Алтай Наталья Сычева , заведующая отделом культурных программ библиотеки им. Шишкова. — В этом году объявлен перекрестный год культуры Росси и Японии. Поэтому у нас появилась площадка, посвященная обществу «Алтай-Япония», которое существовало когда-то, в том числе и в стенах библиотеки. Состоялись мастер-классы по японской каллиграфии, японской анимации, игре в го. Партнерами выступили студия старинного танца «Северная сторона», группа «Горизонталь», ансамбль «Парафраз», мастера народных промыслов, школа скорочтения и развития интеллекта. Франсуа Робик и Дмитрий Кренц, ведущие лингва-клуба, который существует при библиотеке, провели познавательные лекции о музыке Франции, Германии и Англии».

Гостями «Шишковки» в «Библионочь» стали 2025 человек. 120 из них получили читательские билеты и смогли побывать на экскурсии в книгохранилище.

Сложно поверить, что в 70-е и 80-е годы XX века в библиотеку ежедневно приходило более 1500 человек. «Люди стояли в очереди в гардероб, потому что все вешалки были заняты, — рассказала Наталья Сычева. — Сейчас в дни мероприятия в библиотеку приходит около 200 человек, и это не самый плохой показатель».

В «Шишковке» отмечают, что каждая библионочь увеличивает число постоянных читателей «Шишковки», и основная часть этих людей — молодежь: «Это одно из главных достижений не только Библионочи, но и работы современной библиотеки в принципе: быть интересной молодому читателю. И у нас получается: ведь почти 60% наших читателей еще не отпраздновали 30-летие».

По словам Елены Безруковой, начальника управления Алтайского края по культуре и архивному делу, у библиотеки им. В. Шишкова начнется новый этап ее жизни.

«Принято решение и уже подготовлен проект преображения первого этажа краевой универсальной научной библиотеки. Его разрабатывала фирма, специализирующаяся именно на модернизации библиотечного пространства. Первый этаж нашей библиотеки станет современным, новыми будут и дизайн, и мебель. Средства на воплощение этого проекта нам уже выделили», — сказала Елена Безрукова.

В будущем планируется сделать ремонт на 2 и 3 этаже. Кроме того, библиотека получит новый книжный лифт, а на первом этаже откроется кафе, которое здесь когда-то работало.