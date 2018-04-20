Бузова записала рэп-песню с Бастой

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Бузова поет о том, что ее творчество — "не косплей", а в тексте " не так много мусора", а ее песни — "тоже музыка". Ольга называет себя "второй после Путина, йоу!".

Новый образ рэп-дивы певица примерила совсем недавно. Ольга старается не зацикливаться на одном стиле и пробовать себя в разных областях.

В своей новой песне Ольга отмечает, что всего добилась сама, а не через постель.

В клипе снялся и сам Баста, который написал ей текст. Но по сюжету артистка недовольно комкает листок бумаги и выбрасывает его.