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Бузова записала рэп-песню с Бастой
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Бузова записала рэп-песню с Бастой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из клипа Ольги Бузовой
Ольга Бузова выпустила новый трек. На этот раз певица представила совместный фит с Василием Вакуленко, более известным под псевдонимом Баста.
В тексте присутствует ненормативная лексика, поэтому мы не можем опубликовать видео согласно закону о СМИ. Видеоролик вы можете посмотреть на Youtube.
Бузова поет о том, что ее творчество — "не косплей", а в тексте " не так много мусора", а ее песни — "тоже музыка". Ольга называет себя "второй после Путина, йоу!".
Новый образ рэп-дивы певица примерила совсем недавно. Ольга старается не зацикливаться на одном стиле и пробовать себя в разных областях.
В своей новой песне Ольга отмечает, что всего добилась сама, а не через постель.
В клипе снялся и сам Баста, который написал ей текст. Но по сюжету артистка недовольно комкает листок бумаги и выбрасывает его.
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