Печаль будет длиться вечно: Интервью «макулатуры» и «ночных грузчиков» перед двойным концертом

Впервые оба коллектива, чьи песни вдоль и поперек истыканы ножиками экзистенциальности и выворачивают жизнь наизнанку, посетили наш город в 2016 году — в то, что мы услышим их вживую, было сложно поверить что тогда, что сейчас: музыканты достаточно непредсказуемы в своем творческом графике. Тем не менее их активность в 2017/2018–м достигла пика — сперва свой альбом «сеанс» выпускает «макулатура», следом преподносят сюрприз и «ночные грузчики», последний релиз которых состоялся аж 8 лет назад, а по стране проходят большие туры, охватывающие десятки городов. Нас они не коснулись, но мы всё равно в числе счастливчиков: двойные концерты состоятся в четырёх городах, одним из которых и стал Калининград., Двойной концерт пройдёт 27 апреля в баре PingPonger. Начало в 21.00., Видеоматериалы предоставлены музыкантами Для иллюстраций использованы скриншоты из видео Марии Нордэн