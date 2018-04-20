GENII представили трек «Выбирай»

Гений — российская музыкальная группа, основателем которой является певица и автор песен Женя Сиренко. Коллектив пересекается со многими направлениями рок-музыки — альтернативный рок, готик — рок, пост панк и другие. Музыка команды отражает проявление черного и белого мира внутри каждого из нас. https://www.youtube.com/watch?v=yec9JcIf1UY «Каждый из нас каждое мгновение своей жизни делает выбор. Кто-то осознанно, кто-то бессознательно, но точно делает. Трек „Выбирай“ — это призыв не боятся брать на себя ответственность за то, что происходит с тобой и выбирать красную или синюю таблетку осознанно.» — музыканты о премьере. Вконтакте. Сайт. Instagram. Facebook. Youtube.