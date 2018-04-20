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Фестиваль «Голоса Москвы»
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Фестиваль «Голоса Москвы» 

Управа района Арбат города Москвы 50 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
«Центр детской песни Солнышко»
разработал и проводит уникальный инклюзивный фестиваль «Голоса Москвы» для детей-инвалидов района Арбат и города Москвы. В Фестивале участвуют юные певцы, танцоры, актёры… Проект объединяет детей с ограниченными возможностями здоровья с их обычными сверстниками. Фестиваль — это не только праздничные концерты, но и тяжелая, но интересная творческая работа!
Организаторы АНО «Центр детской песни Солнышко», победители конкурса Фонда Президентских грантов, при содействии Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов, Управы района Арбат города Москвы и Творческого центра Юрия Энтина проводят сложный многопрофильный проект. На фестивале апробируются сразу 4 формы участия детей: живое выступление на концертах; запись музыкальных номеров (и показ на концерте роликов) в студии Фестиваля; запись номеров в центрах, в которых занимаются дети с ОВЗ; и запись пения детей дома. Все ролики выкладываются на сайте Фестиваля и демонстрируются на экране на концертах вместе с живыми выступлениями юных артистов.
У фестиваля «Голоса Москвы» две главные задачи:
«Инклюзия» — объединение творческих детей с ограниченными возможностями здоровья с обычными юными исполнителями;
и поиск новых форм работы с «маломобильными группами населения».
В рамках фестиваля удалось провести не только несколько концертов, но и записать аудио и видеоролики детей-инвалидов, показать из в рамках концертов и выложить на сайте проекта.
Центр Солнышко организовал столь сложный процесс подготовки, обеспечения и проведения всех мероприятий Фестиваля. На фестиваль МГО ВОИ помогла собрать юных талантливых детей из Арбата и своих районных отделений. Управа района Арбат обеспечила площадки для проведения мероприятий и пригласила жителей района на концерты. «Творческим центром Юрия Энтина» для участников Фестиваля были подобраны специальные репертуарные песенные комплекты. С детьми провели занятия профессиональные преподаватели музыки и актерского мастерства. На фестивале работает профессиональное Жюри, включая заслуженного деятеля искусств РФ, знаменитого композитора и барда Григория Гладкова, который не только оценивает работы детей, но и выступает с ними вместе на сцене.
За первый сезон «Голоса Москвы» собрали несколько десятков творческих одаренных детей-инвалидов и соединили их в общих мероприятиях с «обычными» солистами и творческими коллективами Москвы. Прошло несколько фестивальных концертов на самых разнообразных по формату и статусу площадках Москвы — в театральном доме «Старый Арбат», в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, в зале Управы. Опыт совместной работы получился удачным — выступления прошли на-равных и атмосфере дружбы и сотрудничества. Удалось создать целую фонотеку аудио-треков и видеотеку видеороликов участников Фестиваля.
Конечно, все участники получили памятные призы и подарки, грамоты и дипломы, значки и футболки, а, главное, радость от выступления, аплодисменты зрителей и аудио— и видеоролики со своими выступлениями.
Директор «Центра детской песни Солнышко» Марина Юрьевна Дмитриева приглашает к участию в Фестивале «Голоса Москвы» новых участников и зрителей!
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