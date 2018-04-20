Дошкольников из Отрадного познакомили с духовыми инструментами

В детском саду № 1350, подведомственного школе № 1411, в минувший четверг, 19 апреля, прошел тематический концерт «Музыкальные инструменты». Как сообщили в администрации музыкальной школы имени Гречанинова, который выступил организатором мероприятия, программа проходила в рамках проекта «Классическая музыка в детском саду».

-Наши концерты, на которых дети дошкольного возраста с большим интересом знакомятся с музыкальными инструментами, положительно влияют на общее развитие и духовный мир ребенка. В концерте прозвучали музыкальные произведения, исполненные учащимися музыкальной школы на различных духовых инструментах, — рассказали в администрации музшколы.

Так, на примере произведения Модеста Мусоргского «Гопак», дети познакомились с саксофоном, на примере произведения Вячеслава Щелокова «Шутка» — с трубой.

Кроме того, в программе прозвучал произведения Михаила Глинки , Александра Гречанинова, Самуила Майкапара и других композиторов, исполненные на кларнете, флейте, гитаре и фортепиано.

(вт)