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Дошкольников из Отрадного познакомили с духовыми инструментами
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Дошкольников из Отрадного познакомили с духовыми инструментами 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
В детском саду № 1350, подведомственного школе № 1411, в минувший четверг, 19 апреля, прошел тематический концерт «Музыкальные инструменты». Как сообщили в администрации музыкальной школы имени Гречанинова, который выступил организатором мероприятия, программа проходила в рамках проекта «Классическая музыка в детском саду».
-Наши концерты, на которых дети дошкольного возраста с большим интересом знакомятся с музыкальными инструментами, положительно влияют на общее развитие и духовный мир ребенка. В концерте прозвучали музыкальные произведения, исполненные учащимися музыкальной школы на различных духовых инструментах, — рассказали в администрации музшколы.
Так, на примере произведения Модеста Мусоргского «Гопак», дети познакомились с саксофоном, на примере произведения Вячеслава Щелокова «Шутка» — с трубой.
Кроме того, в программе прозвучал произведения Михаила Глинки, Александра Гречанинова, Самуила Майкапара и других композиторов, исполненные на кларнете, флейте, гитаре и фортепиано.
(вт)
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