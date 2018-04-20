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В театре на Михалковской поставили необычную версию «Бременских музыкантов»
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В театре на Михалковской поставили необычную версию «Бременских музыкантов» 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В субботу, 14 апреля, состоялась премьера спектакля «Бременские музыканты» в театре «На Михалковской» центра «Радость». О необычной версии знаменитой сказки, действие которой перенесено в Японию, рассказали в администрации культурного учреждения.
«Иногда просто необходимо посмотреть на мир по-новому, тогда привычные вещи могут заиграть новыми красками! Именно это произошло на премьере спектакля «Бременские музыканты», — поделились сотрудники «Радости».
Представители центра пояснили, что японская тематика добавила истории о бродячих артистах много интересных поворотов. (ео)
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