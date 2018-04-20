В театре на Михалковской поставили необычную версию «Бременских музыкантов»

В субботу, 14 апреля, состоялась премьера спектакля «Бременские музыканты» в театре «На Михалковской» центра «Радость». О необычной версии знаменитой сказки, действие которой перенесено в Японию, рассказали в администрации культурного учреждения.

«Иногда просто необходимо посмотреть на мир по-новому, тогда привычные вещи могут заиграть новыми красками! Именно это произошло на премьере спектакля «Бременские музыканты», — поделились сотрудники «Радости».

Представители центра пояснили, что японская тематика добавила истории о бродячих артистах много интересных поворотов. (ео)