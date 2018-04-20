Марк Тишман негативно высказался о творчестве коллег по шоу-бизнесу 

38-летний Марк Тишман был участником популярного шоу «Фабрика звезд». За это время он выпустил два сольных альбома. Певец также помогает юным артистам пробиться на большую сцену. О личной жизни звезды мало что известно. Он около 15 лет был безответно влюблен. Сейчас его сердце свободно. По его словам, он очень требователен ко своей второй половинке, поэтому еще не женился.
Недавно Тишман стал одним из героев программы «Однажды», которая выйдет в эфир на канале НТВ в субботу, 21 апреля. Многие пророчили певцу успешное будущее. Он даже однажды спел с Патрисией Каас на фестивале «Русская зима» в Лондоне и его заметили британские СМИ. Однако сейчас артист не так популярен, как раньше. Марк объяснил это тем, что сейчас востребованы другие певцы, творчество которых далеко не каждому может прийтись по вкусу.
"Сколько дерьма мы знаем и можем напеть из того, что сейчас отовсюду несется? Если вы не можете напеть мою песню, то это плохо для вас самих же. Нескромно, но это на самом деле так", — поделился своим мнением Тишман. Он также отметил, что был приятно удивлен, когда его последний альбом вошел в первую двадцатке iTunes, где уже были Ольга Бузова, звезды шансона и рэп-батлов. Также Марк расскажет о своих родных и о том, как протекало его детство. Он также раскроет тайну о том, почему родители дали ему такое необычное имя.