«Я без оружия». Натали выпустила новую песню 

Сегодня состоялась премьера песни певицы Натали, уроженки Дзержинска. Она спела в дуэте с исполнителем Султан Ураган. Он известен треком «На дискотеку».
У новой композиции поклонники отнеслись по-разному.
— Гениально! Танцевальная, позитивная песня! браво, — написал Александр Нельсон.
— Натали новые песни поставила на конвейер! — отметил Александр Артемичев.
— Супер! Песня отличная! Летняя, зажигательная. В Сочи будем зажигать под неё!Браво Натали и Султан! — добавил Михаил Кондратьев.
— Средненько! Но радует, что есть новинка, — высказался Владислав Агадуллин.
— Чуть-чуть какой-нибудь изюминки к ней, тем более с Султаном, — посчитала Светлана Любавина.
Ранее NN.RU писал, что Натали открыла страшные тайны: нерожденные дети, уколы ботокса и друг-зэк.