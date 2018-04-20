«Я без оружия». Натали выпустила новую песню

Сегодня состоялась премьера песни певицы Натали, уроженки Дзержинска. Она спела в дуэте с исполнителем Султан Ураган. Он известен треком «На дискотеку».

У новой композиции поклонники отнеслись по-разному.

— Гениально! Танцевальная, позитивная песня! браво, — написал Александр Нельсон.

— Натали новые песни поставила на конвейер! — отметил Александр Артемичев.

— Супер! Песня отличная! Летняя, зажигательная. В Сочи будем зажигать под неё!Браво Натали и Султан! — добавил Михаил Кондратьев

— Средненько! Но радует, что есть новинка, — высказался Владислав Агадуллин.

— Чуть-чуть какой-нибудь изюминки к ней, тем более с Султаном, — посчитала Светлана Любавина.

Ранее NN.RU писал, что Натали открыла страшные тайны: нерожденные дети, уколы ботокса и друг-зэк.