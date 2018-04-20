Лучший в мире джазовый пианист Чик Кориа выступит в Филармонии

22-кратный обладатель «Грэмми» (и 63-кратный номинант!), легендарный пианист и композитор не имеет профессионального музыкального образования — игре на клавишных и ударных его в детстве научил отец, тоже джазмен. Сначала Чик играл в бэндах, исполняющих латиноамериканскую музыку (и может похвастаться тремя латиноамериканскими «Грэмми» — правда, полученными позже), сотрудничал с Майлзом Дэвисом и Блю Митчелом, потом создал свои группы Circle и Return to Forever — и в итоге пришел к сольной карьере.

Новатор и пионер, с 1966 года он всегда был на передовой джаза. Классическим джазом интересы Чика не ограничиваются — он играл Моцарта, стоял у истоков джаз-рока, одним из первых использовал электронное пианино, открыв новое направление.

Первый раз он приехал в Россию в 1982 году — ему было интересно посмотреть на жизнь людей «за железным занавесом». Отношения СССР и США тогда были обострены до крайности, открытый концерт был невозможен — поэтому Чик выступил в резиденции американского посла, а на следующий день устроил джем-сейшен в зале Дома Союза композиторов.

Большой зал Филармонии им. Шостаковича, 23 апреля, 20:00