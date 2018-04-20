«Кукрыниксы» спели «Последнюю песню»

Коллектив представил поклонникам свой прощальный альбом.

Всего на двух дисках вышло 35 композиций, которые были созданы за все время творческой деятельности группы.

Лидер коллектива Алексей Горшенев еще осенью 2017 года объявил о том, что группа отправляется в масштабный гастрольный тур, по завершении которого весной 2018 года «Кукрыниксы» прекратят свое существование.

Однако поклонникам не стоит сильно расстраиваться: вместо «Кукрыниксов» появится новый проект «Горшенев».

Деталей о новом детище лидера «Кукрыниксов» пока нет, но, по словам самого Горшенева, изменения коснутся и музыкального направления, и концепции, и состава группы. Хотя исполнять старые и любимые всеми песни Алексей все же пообещал.