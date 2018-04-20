Гребенщиков Борис Борисович

Дата рождения: 27 ноября 1953 года

Место рождения: Ленинград

Знак зодиака: Стрелец

Будущий отец-основатель русского рока родился в интеллигентной семье. Его папа Борис Александрович был инженером, позднее занявшим должность руководителя опытного завода Балтийского пароходства. Мама Людмила Харитоновна была юрисконсультом в Ленинградском доме моделей. Маленький Боря учился в математической школе и с ранних лет проявлял большой интерес к музыке. После школы он принял решение поступать в ЛГУ на прикладную математику. В тот же период у него и его школьного товарища Анатолия «Джорджа» Гуницкого возникла идея создать группу. Оба молодых человека были одаренными поэтами и готовы были проводить дни в компании друг друга за сочинением песен. Поначалу репертуар состоял из произведений горячо любимых Боба Дилана Марка Болана и «Битлов», но вскоре парни поняли, что петь нужно на родном языке. Первый же альбом «Искушение святого Аквариума» считается критиками «первой попыткой создать концептуальную музыку в СССР». Параллельно с музыкальными экспериментами, ребята ищут себя в других видах искусства, создав собственный театральный кружок, продолжая сочинять абсурдистские тексты и всячески противопоставлять себя общественному вкусу. Конец семидесятых годов для Гребенщикова — это знакомство со многими музыкантами, создававшими звук «Аквариума» следующие 15 лет, в том числе с виолончелистом Всеволодом Гаккелем и звукорежиссером Андреем Тропило. В 1980 году Гребенщиков выступает на легендарном рок-фестивале в Тбилиси, после чего его исключают из комсомола, увольняют с должности младшего научного сотрудника НИИКСИ и официально запрещают выступать. В тот период БГ работает дворником и временно уходит в андеграунд, выступая с тихими квартирными концертами. Подпольный период, однако, не продлился долго, музыкант завел знакомство с авангардистом Сергеем Курехиным, который привел его на телепередачу «Веселые ребята», а в 1981 БГ уже стал членом Ленинградского рок-клуба, то есть вернул себе официальный статус. В восьмидесятые годы «Аквариум» выступает уже под эгидой рок-клуба, БГ продюсирует альбом «45» группы Кино, а также пытается прорваться на запад с альбомами «RadioSilence» и «RadioLondon», параллельно заводя знакомства с Дэвидом Боуи Лу Ридом и другими. В 90-е БГ выходит на большие концертные площадки как под собственным именем, так и вместе с проектом «Аквариум», его интересы простираются далеко за рамки рок-музыки, звучание меняется от альбома к альбому, порой разительно отличаясь, его песни звучат в саундтреках к популярным фильмам.

Сам музыкант в этот период не прекращает духовный поиск и изучает буддизм, учится у ламы Оле Нидала и гуру Саи Бабы. В конце 90-х Гребенщикова буквально накрывает волной официального признания: он получает массу всевозможных премий и наград, в том числе — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

С 2005 года Гребенщиков ведет авторскую программу «Аэростат» на Радио России, где делится своими музыкальными находками и рассказывает о музыке в целом со своей позиции. В 2014 году из песен Бориса Борисовича был составлен мюзикл «Музыка серебряных спиц». Также следует упомянуть, что музыкант много времени уделяет литературной работе. На его счету десять изданных книг, в основном это сборники стихов, и несколько переведенных с английского произведений. Самым важным своим немузыкальным трудом Борис Борисович считает перевод «Бхагавад-гиты», над которой он работает с 2009 года.

Личная жизнь Бориса Гребенщикова

Борис Борисович был трижды женат. Со своей первой женой Натальей Козловской он узаконил брак в 1976 году, два года спустя у них родилась дочь Алиса, ставшая впоследствии артисткой, а еще через два года, когда Аквариум стал запрещенной группой, их семья распалась. Во второй раз избранницей БГ стала художница Людмила Шульгина, ранее сожительствовшая с Всеволодом Гаккелем, виолончелистом «Аквариума». В 1984 году у Бориса и Людмилы родился сын, названный Глебом, ныне известный как диджей Gebe. С Людмилой БГ в итоге тоже развелся. Его третьей женой стала Ирина Титова , ранее бывшая женой басиста все той же группы Александра Титова . У нее на тот момент уже было двое детей: Марк и Василиса, которых Гребенщиков удочерил.

Интересные факты

В 2006 году Гребенщиков, будучи в Малайзии, познакомился со Шри Чинмоем, знаменитым гуру из Индии. Прославленный учитель нарек музыканта санскритским именем «Пурушоттама», что переводится как «выходящий за пределы ограничений».

Свою первую 12-струнную гитару БГ переделал в 9-ти струнную. Она была изготовлена в СССР в 1976 году и использовалась на всех важных записях «Аквариума» в период с 1978 по 1988 год. В 1999 году она была продана на аукционе за 11000 долларов, а средства пошли на ремонт студии группы в Петербурге.

Название своему коллективу Борис Гребенщиков и Джордж Гуницкий дали в честь купчинского пивного бара на Будапештской улице в Ленинграде, где к слову так ни разу и не побывали.

В 2007 Борис Борисович дал сольный концерт в ООН . На настоящий момент он остается единственным русским музыкантом с подобным достижением.

Дискография

«Доисторические» альбомы «Аквариума» и БГ 1974 — Искушение Святого Аквариума (с Джорджем Гуницким)

1974 — Менуэт земледельцу (запись была утеряна)

1975 — Притчи графа Диффузора

1976 — С той стороны зеркального стекла (сольно)

«Исторические» альбомы «Аквариума»

1981 — Синий альбом

1981 — Треугольник

1981 — Электричество

1982 — Акустика

1982 — Табу

1983 — Радио Африка

1984 — Ихтиология

1984 — День Серебра

1986 — Дети Декабря

1986 — Десять стрел

1988 — Равноденствие (первый официальный альбом)

1990 — Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви (саундрек к одноименному фильму)

1992 — Архив

1993 — Библиотека Вавилона

1993 — Любимые песни Рамзеса IV 1994 — Пески Петербурга

1994 — Кострома mon amour

1995 — Навигатор

1996 — Снежный лев 1997 — Гиперборея

1999 — Ψ 2000 — Территория

2002 — Сестра Хаос

2003 — Песни рыбака

2005 — ZOOM ZOOM ZOOM

2006 — Беспечный русский бродяга

2007 — Феодализм

2008 — Лошадь белая

2009 — Пушкинская, 10 2010 — День радости

2010 — Наша жизнь с точки зрения деревьев

2010 — Записки о Флоре и Фауне

2011 — Архангельск

2012 — Сроки и цены

2012 — Тайная история пчеловодства

2012 — Воздухоплавание в компании сфинксов

2013 — Аквариум +

2016 — Песни Нелюбимых EP 2017 — Двери Травы EP Сольные альбомы

1989 — Radio Silence (англоязычный альбом, за исключением 2 песен)

1992 — Русский альбом

1996 — Чубчик

1996 — Radio London (англоязычные демо-записи 1990/1991)

1997 — Лилит

2004 — Без слов (инструментальный альбом)

2014 — Соль

2018 — Время N