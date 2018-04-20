Поклонники сочли провалом концерт Лазарева в Олимпийском

Фанаты раскритиковали премьеру шоу «N» певца Сергея Лазарева , концерт прошел накануне в спорткомплексе «Олимпийский». Больше всего поклонникам не понравился звук на мероприятии.

Многих поклонников разочаровала новая программа певца Сергея Лазарева под названием «N», премьера которой прошла в спорткомплексе «Олимпийский» накануне, 19 апреля. Пользователи описали свои эмоции в Instagram певца.

«Звукарям большой и жирный минус ставлю, так как звук не отрегулирован. Шипел, хрипел и потрескивал звук, музыка перебивала голос Сергея, особенно плохо было слышно при общении с залом, музыка перебивала. Сначала концерта вообще было ощущение, что Сергей с гелиевыми шариками балуется, голос слегка соответствовал, с середины концерта было попривычнее. Но треск конечно все подпортил. Не знаю, как себя чувствовал танцпартер и партер, но мы на трибунах подоглохли слегка», — написала viktoriya4951.

«Концерт не понравился, мне было скучно. Ничего не завораживало, не взяло за душу. Сергей выступал как-то наигранно, пел не искренне. Голос тоже как-то не такой был, как на записях. До этого концерта он мне очень нравился. Сейчас не очень. К сожалению…», — поделилась elviraelvira2323.

«Танцпартер совсем не удобный, совершенно не видно было того, что транслировалось на большом экране, жаль, очень жаль», — написала _lena_elena_.

Однако многие поблагодарили музыканта за выступление и похвалили талант Лазарева.