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Поклонники сочли провалом концерт Лазарева в Олимпийском
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Поклонники сочли провалом концерт Лазарева в Олимпийском 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Фанаты раскритиковали премьеру шоу «N» певца Сергея Лазарева, концерт прошел накануне в спорткомплексе «Олимпийский». Больше всего поклонникам не понравился звук на мероприятии.
Многих поклонников разочаровала новая программа певца Сергея Лазарева под названием «N», премьера которой прошла в спорткомплексе «Олимпийский» накануне, 19 апреля. Пользователи описали свои эмоции в Instagram певца.
«Звукарям большой и жирный минус ставлю, так как звук не отрегулирован. Шипел, хрипел и потрескивал звук, музыка перебивала голос Сергея, особенно плохо было слышно при общении с залом, музыка перебивала. Сначала концерта вообще было ощущение, что Сергей с гелиевыми шариками балуется, голос слегка соответствовал, с середины концерта было попривычнее. Но треск конечно все подпортил. Не знаю, как себя чувствовал танцпартер и партер, но мы на трибунах подоглохли слегка», — написала viktoriya4951.
«Концерт не понравился, мне было скучно. Ничего не завораживало, не взяло за душу. Сергей выступал как-то наигранно, пел не искренне. Голос тоже как-то не такой был, как на записях. До этого концерта он мне очень нравился. Сейчас не очень. К сожалению…», — поделилась elviraelvira2323.
«Танцпартер совсем не удобный, совершенно не видно было того, что транслировалось на большом экране, жаль, очень жаль», — написала _lena_elena_.
Однако многие поблагодарили музыканта за выступление и похвалили талант Лазарева.
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