Европа Плюс — 10 лет радио № 1 в России*

Более 12 миллионов слушателей каждый день сделали свой выбор! Благодаря им на протяжении целых 10 лет Европа Плюс является радио № 1 в России*! А это:

10 лет музыки! За это время мы отыграли более 1 000 000 хитов таких звёзд мировой сцены, как Европы Плюс услышали голос более 19 000 раз, более 9000 раз спела свои треки Нюша. 4048 раз прозвучала песня «If Today Was Your Last Day» группы Nickelback, 1868 раз — «Оружие» группы «Пицца». За это время мы отыграли болеехитов таких звёзд мировой сцены, как Lady Gaga , David Guetta, Pink Сергей Лазарев , Katy Perry и многих других. Поклонникиуслышали голос Рианны — самого ротируемого зарубежного исполнителя —спела свои треки Нюша.прозвучала песня «If Today Was Your Last Day» группы Nickelback,— «Оружие» группы «Пицца».

10 лет креатива и инноваций! Европа Плюс запустила множество уникальных проектов. Среди них — самый масштабный летний опен-эйр Europa Plus LIVE, который за 10 лет посетили более 3 000 000 человек; Живой завтрак с Бригадой У — первый проект, в котором эфирное утреннее шоу вышло в оффлайн в формате клубного концерта для слушателей; шоу ResiDANCE, миксы для которого готовят ведущие звёзды EDM. Именно мы открыли высокотехнологичную и масштабную VISUAL STUDIO площадью более 40 м2 для проведения живых выступлений и прямых видеотрансляций.

10 лет подарков! Европа Плюс разыграла 1800 билетов на московские концерты звёзд мирового уровня, включая Linkin Park, Maroon 5, Adam Lambert, twenty one pilots. На Европе Плюс прошло 207 Кинокайфов, почти 500 слушателей отправились в 226 зарубежных поездок, география которых — от Новой Зеландии до Японии, от Мадагаскара до США. Всего было разыграно более 45 000 призов.

10 лет фана! За это время Бригада У вещала из 6 разных стран в трёх разных частях света — Сингапура, Дубая, Бразилии, Великобритании, Франции и разных городов России. Европа Плюс приглашала в гости и веселилась с голливудскими актёрами — среди них Крис Пратт, Европы Плюс в официальной группе 4 100 000 человек. За это времявещала изв трёх разных частях света — Сингапура, Дубая, Бразилии, Великобритании, Франции и разных городов России.приглашала в гости и веселилась с голливудскими актёрами — среди них Хью Джекман Мила Йовович . За всеми приключениямив официальной группе ВКонтакте следят болеечеловек.

Это были отличные 10 лет! 23 апреля Европа Плюс скажет спасибо всем и каждому невероятным по своему размаху Днём № 1!

VISUAL STUDIO будут приходить артисты: Юлианна Караулова, Artik & Asti, «Градусы», Елена Темникова, Ёлка, Банд’Эрос, Burito, «Пицца». В прямом эфире они устроят живые выступления и ответят на вопросы ведущих. Только в этот день все они принесут с собой подарки, которые разыграют в эфире и в социальных сетях Европы Плюс! И призы для слушателей на этом не кончатся: каждый праздничный час 23 апреля в эфире можно будет получить 10 000 рублей! С 9 до 18 часов вбудут приходить артисты:В прямом эфире они устроят живые выступления и ответят на вопросы ведущих. Только в этот день все они принесут с собой подарки, которые разыграют в эфире и в социальных сетях! И призы для слушателей на этом не кончатся: каждый праздничный часв эфире можно будет получить

Европа Плюс — радио № 1 в России в течение 10 лет*! Спасибо каждому! Этот успех вдохновляет всю команду Европы Плюс продолжать делать для слушателей ещё больше; делать то, что вам — и нам — нравится, так же хорошо, как все эти годы!

Европа Плюс — #Включи лидера!

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* Mediascope, Radio Index — Россия (города с населением 100 000 и более чел.), ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2008-2017, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.