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Концерт Чика Кориа при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM пройдет в Москве
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Концерт Чика Кориа при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM пройдет в Москве 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
24 апреля 2018 года в Концертном зале им. П. И. Чайковского при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM состоится выступление выдающегося композитора и исполнителя из Америки Чика Кориа.
На сегодняшний день у одного из самых ярких пианистов своего времени более 70 альбомов, записанных в сотрудничестве с мировыми звездами джаза: Диззи Гиллеспи, Лайонел Хемптон, Бобби Макферрин, Бела Флек и др. За свою полувековую карьеру Чик Кориа более 60 раз был номинирован на «Грэмми» и 22 раза получил эту престижную музыкальную премию, а также дважды стал обладателем латинской премии «Грэмми».
В 2017 году концерт прославленного музыканта с огромном успехом состоялся в Концертном зале им. П. И. Чайковского, и в последние дни апреля Чик Кориа снова порадует столичных слушателей своим виртуозным исполнением сложнейших партий классического джаза.
Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.
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