Уикенд в Курске с 21 по 22 апреля

Тест-драйв Subaru, концерт группы 25/17, весенняя аниме-ярмарка — как весело и с пользой провести эти выходные в городе.

21 апреля

ТРЦ «Европа 40», ул. Студенческая, 1Выездной тест-драйв автомобилей Subaru Forester и Outback11:00 Подробнее о нем мы писали здесь.

Ул. Ленина, 54Поездка на концерт группы PAIN12:00 Пожалуй, даже те, кто не относит себя к любителям рок-музыки, качал головой в такт мелодии Shut your mouth! Это бессмертных хит группы PAIN. Легендарный продюсер и музыкант Питер Тагтгрен — лидер PAIN — уже не может представить гастроли группы без российских концертов. В этом он очень похож на своего друга и коллегу по проекту Lindemann — Тилля Линдеманна, вокалиста Rammstein, с которым он записал целый альбом и снял видеоклипы. Оба товарища не так часто заглядывают в Россию. Поклонников индастриал-метал PAIN будет ждать в эту субботу в Воронеже. Отправиться на концерт можно автобусным туром. Чтобы забронировать место, звоните по телефону: 55-03-83.

Стоимость: 3000 рублей (билет на концерт + проезд туда-обратно)

ТЦ МанежВесенняя аниме-ярмарка Akami15:00 и 16:00 Девятая аниме-ярмарка в Курске приглашает всех ценителей японской культуры и ее традиций. Огромное количество товаров с логотипами любимых фильмов, сериалов и клипов, которых не купишь в местных магазинах. На сайте производителя можно сделать предварительный заказ, а тем, чья сумма превысит 700 рублей, будет выдан специальный купон. Он позволяет посетить ярмарку на час раньше, забрать заказ и приобрести японские сувениры.

Библиотека слепых имени Алехина, ул. Дзержинского, 86Библионочь 2018 «Магия книги»18:00 «Экскурсия, на которой вы ничего не увидите» — необычную встречу с читателями проведет городская библиотека слепых имени Алехина. Гостям покажут, как создаются книги для слабовидящих и незрячих людей: покажут студию звукозаписи, тифлокинозал и фильм с тифлокомментариями. Для участников Библионочи устроят гадания по книгам Ивана Тургенева и проведут мастер-класс «Магия шеститочия» по Брайлю.

Вход свободный

Библиотека имени Асеева«Другое кино» в библиотеке18:20 В рамках Библионочи устроят показ фильмов в Асеевке. На первом этаже библиотеки будет организован кинопоказ. В этот раз зрителям представят художественные и анимационные короткометражные фильмы молодых режиссеров. Фильмы не имеют общей тематики и скомпонованы так, чтобы интересно было всем. Это девять коротких и добрых историй для душевного отдыха.

Вход свободный

Мастерская, ул. Ватутина, 25Концерт группы «НЕВИДИ МКА»20:00 Попса для неформалов — так ребята из группы «Невиди́мка» характеризуют свой стиль. За год существования группа выпустила 2 мини-альбома, сняла 3 клипа, съездила в тур, выступила на фестивале VV17CH U7: ГРЕЗЫ III в Москве и в дуэте с проектом GSPD взорвала культовый питерский клуб «Ионотека». Музыканты начали работу над клипом и заканчивают новый альбом. «Новый русский» — это одно интро и шесть ироничных треков, злободневных и честных, под которые просто необходимо устраивать андеграунд-дискотеки.

Стоимость: 200-400 рублей

BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA»Концерт группы Dreams shadow20:00 Молодой проект Dreams shadow выступает в стиле Electro swing и Nu jazz. Эти ребята стали участниками крупнейших фестивалей: Дикая Мята, Усадьба Jazz, Cannes Lions, Джаз на пруду, Fresh Sound. В сентябре 2016 года вышел релиз дебютного EP альбома Big problem. Пластинка собрала положительные рецензии критиков и получила восторженные отзывы поклонников. А не так давно группа подписала сотрудничество с лейблом «СОЮЗ».

21 и 22 апреля

Central Park, 2 этажВесенний Арт-базар

Будут представлены игрушки ручной работы, резные фигурки из мыла, миниатюры мультипликационных героев, аксессуары из природного материала и натуральных компонентов, украшения в этническом стиле и многое другое. На арт-базаре пройдут выставка растений и мастер-классы. Организаторы приглашают к участию всех желающих, обращаться можно по телефону: 89040822210.

Вход свободный

22 апреля

КЗ ТРЦ «МегаГРИНН»Концерт группы 25/17. Презентация альбома19:00 и 22:00 Шестой студийный альбом «Ева едет в Вавилон» 25/17 выпустили в сентябре 2017. Журнал «Афиша Daily» отнес пластинку к самым ожидаемым релизам года. В записи участвовали Александр Ф. Скляр Гарик Сукачев , «Аффинаж», Хаски и «Саграда». Новый альбом рассказывает историю любви мужчины и женщины. Он получился, по сравнению со всеми предыдущими релизами группы, наиболее мелодичным. В музыкальном плане, несмотря на жанровую эклектичность, артисты умело сочетают почти несочетаемое, но песни звучат весьма органично.

Стоимость: от 1820 рублей

По материалам интернет-журнала «Морс».