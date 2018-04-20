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В Покровском-Стрешневе пройдет международный фестиваль-конкурс хореографии и музыки
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В Покровском-Стрешневе пройдет международный фестиваль-конкурс хореографии и музыки 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Московском государственном академическом театре танца «Гжель», расположенном в районе Покровское-Стрешнево, 6 мая состоится международный фестиваль-конкурс хореографии и музыки «Азбука Искусств »ABC — Гжель». Мероприятие посвящено 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
— Фестиваль пройдет под девизом «Память поколений». В связи с этим вводится дополнительная номинация: «Лучший номер, посвященный Дню Победы». Кроме того, отдельная награда будет присуждена за лучшую авторскую песню на военную тему, — рассказали в администрации театра танца.
Конкурс проводится в двух основных номинациях «Хореографическое искусство» и «Вокал» среди детей в возрасте от 4 до 17 лет.
Мероприятие состоится по адресу: ул. Свободы, д. 10. Начало в 10.00.
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