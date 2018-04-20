Из-за алкоголя молодые люди более активно глохнут на концертах

Под воздействием алкоголя на концертах с громкой музыкой люди могут более интенсивно терять слух.

Музыка с высоким уровнем децибелов, которую прослушивают посетители живых концертов, уже давно признана одной из главных причин кратковременной потери слуха. Однако новое исследование показало, что при употреблении спиртных напитков эта проблема на концертах становятся ещё более выраженной — возможно, в связи с тем, что хмельные молодые люди сдвигаются ближе к колонкам.

Авторы исследования наблюдали за 51 посетителем музыкального фестиваля на открытом воздухе в Нидерландах. Оказалось, что под воздействием алкогольных паро́в зрители демонстрировали более опасное поведение с точки зрения угрозы потери слуха.

Обычно после громких концертов люди сталкиваются со звоном в ушах, или тиннитусом, который, как правило, со временем исчезает самостоятельно. Но теперь отмечается и рост числа случаев долговременной потери слуха.

Исследователи из Университета Утрехта подчеркивают, что в последние два десятка лет число жертв потери слуха среди молодых людей резко увеличилось. Не в последнюю очередь это связано с возрастающей популярностью разного рода музыкальных концертов, клубов и фестивалей, где проигрывается очень громкая музыка. В связи с этим любителям музыки рекомендуют использовать специальные наушники либо беруши, которые уберегут их слух от мощных децибелов, но позволят получать наслаждение от живых выступлений.