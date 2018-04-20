В школе «Ника» прошел праздничный концерт

15 апреля состоялся праздничный концерт, подготовленный воспитанниками Воскресной школы при храме в честь иконы Божьей Матери «Отрада и Утешение» на Каховке. Мероприятие прошло в актовом зале школы «Ника».

Сначала выступил настоятель храма иерей Александр Мелин, который поздравил всех со Светлым Христовым Воскресением. На концерте дети рассказали стихотворения на разных языках, показали танцевальные номера. Зрителям понравилось вокально-хоровое выступление младшей группы, которые звонко и задорно исполнили свое музыкальное приветствие.

Также были народные песни, классическая гитара, авторская сценка на французском языке, английская пасхальная песня.

После концерта всех участников и гостей праздника пригласили на праздничную трапезу.