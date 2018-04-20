Гостей Петербурга встретят живой музыкой 

23 апреля с 17:00 до 18:00 на Московском вокзале даст концерт квартет под руководством пианиста Евгения Пономарева. Гостей города артисты будут встречать под звуки джаза. Выступление ансамбля будет приурочено к фестивалю «Международный день джаза», который проведут с 28 по 30 апреля. В эти дни в совместных с отечественными исполнителями мероприятиях примет участие 14-кратный лауреат Grammy Херби Хэнкок.
27 апреля с 14:00 до 16:00 в аэропорте Пулково гостей также будут встречать музыканты Санкт-Петербургского джазового оркестра под управлением Сергея Богданова. «Прилетающие на празднование высокопоставленные гости и легендарные музыканты окунутся в ритмы российского джаза сразу по прилету в город», — комментируют организаторы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.