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Гостей Петербурга встретят живой музыкой
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Гостей Петербурга встретят живой музыкой 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
23 апреля с 17:00 до 18:00 на Московском вокзале даст концерт квартет под руководством пианиста Евгения Пономарева. Гостей города артисты будут встречать под звуки джаза. Выступление ансамбля будет приурочено к фестивалю «Международный день джаза», который проведут с 28 по 30 апреля. В эти дни в совместных с отечественными исполнителями мероприятиях примет участие 14-кратный лауреат Grammy Херби Хэнкок.
27 апреля с 14:00 до 16:00 в аэропорте Пулково гостей также будут встречать музыканты Санкт-Петербургского джазового оркестра под управлением Сергея Богданова. «Прилетающие на празднование высокопоставленные гости и легендарные музыканты окунутся в ритмы российского джаза сразу по прилету в город», — комментируют организаторы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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