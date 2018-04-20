Музыкальный коллектив «Кукушкин баритон» дал концерт на Соколе

В филиале ТЦСО «Беговой» на Соколе 17 апреля состоялся концерт музыкального коллектива «Кукушкин баритон» под руководством Нины Резник. Все песни для коллектива Резник пишет сама.

— Стиль песен группы «Кукушкин Баритон» сложно отнести к какому-то конкретному направлению. Произведения очень мелодичные и лиричные, напоминающие смесь русских народных песен с этно, что очень понравилось меломанам. С каждой минутой атмосфера в зале становилась все доверительней, аплодисменты звучали громче, — прокомментировал представитель центра соцобслуживания.

По окончании концерта музыканты и зрители обменялись взаимными словами благодарности. (ео)