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Музыкальный коллектив «Кукушкин баритон» дал концерт на Соколе
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Музыкальный коллектив «Кукушкин баритон» дал концерт на Соколе 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В филиале ТЦСО «Беговой» на Соколе 17 апреля состоялся концерт музыкального коллектива «Кукушкин баритон» под руководством Нины Резник. Все песни для коллектива Резник пишет сама.
— Стиль песен группы «Кукушкин Баритон» сложно отнести к какому-то конкретному направлению. Произведения очень мелодичные и лиричные, напоминающие смесь русских народных песен с этно, что очень понравилось меломанам. С каждой минутой атмосфера в зале становилась все доверительней, аплодисменты звучали громче, — прокомментировал представитель центра соцобслуживания.
По окончании концерта музыканты и зрители обменялись взаимными словами благодарности. (ео)
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