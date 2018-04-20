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Многодетные семьи района посетили концерт заслуженной артистки России
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Многодетные семьи района посетили концерт заслуженной артистки России 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Члены клуба многодетных семей «Очаг» побывали на юбилейном концерте заслуженной артистки России И. Костровой, который состоялся в Московском Международном доме музыки. «Без пяти сто» — такое название получил концерт — актрисе исполнилось девяноста пять лет.
Ирина Кострова — мастер художественного слова. Актриса является представителем классической школы чтения. За многие годы творческой деятельности И. Кострова создала десятки образов. В юбилейном концерте приняли участие известные артисты: Игорь Верник, Галина Беседина, Иван Покровский и другие.
По словам руководителя клуба многодетных семей «Очаг», зрители получили массу удовольствия от посещения концерта. Отметим, что на концерт клуб пригласило столичное Объединение многодетных семей, по инициативе которого члены «Очага» посетили много культурных мероприятий.
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