Ансамбль «Credo» выступит для жителей Внуковского 

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Ансамбль «Credo» проведет концерт классической музыки 22 апреля в Государственном мемориальном музее Булата Окуджавы в Переделкине.
— Под руководством художественного руководителя, лауреата международных фестивалей Нины Митриковской музыканты исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов. Наш зал рассчитан на 60 мест. Вход на мероприятие осуществится по билету в музей, — рассказали сотрудники Государственного мемориального музея Булата Окуджавы в Переделкине.
Они добавили, что концерт начнется в 16:00.
Посетители услышат знаменитые произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и других известных композиторов.