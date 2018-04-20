Ещё
Ансамбль «Credo» выступит для жителей Внуковского
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ансамбль «Credo» выступит для жителей Внуковского 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Ансамбль «Credo» проведет концерт классической музыки 22 апреля в Государственном мемориальном музее Булата Окуджавы в Переделкине.
— Под руководством художественного руководителя, лауреата международных фестивалей Нины Митриковской музыканты исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов. Наш зал рассчитан на 60 мест. Вход на мероприятие осуществится по билету в музей, — рассказали сотрудники Государственного мемориального музея Булата Окуджавы в Переделкине.
Они добавили, что концерт начнется в 16:00.
Посетители услышат знаменитые произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и других известных композиторов.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Коллектив «Околица» выступит в Московском Концерт для ветеранов пройдет в Детской школе искусств в Щербинке Ежегодный отчетный концерт состоится в Доме культуры «Дружба» поселения Вороновское
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды пришли на открытие ММКФ10
Пропавшие красавицы нашего кино7
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино40
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение