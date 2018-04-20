Ансамбль «Credo» выступит для жителей Внуковского

Фото: архив

Ансамбль «Credo» проведет концерт классической музыки 22 апреля в Государственном мемориальном музее Булата Окуджавы в Переделкине.

— Под руководством художественного руководителя, лауреата международных фестивалей Нины Митриковской музыканты исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов. Наш зал рассчитан на 60 мест. Вход на мероприятие осуществится по билету в музей, — рассказали сотрудники Государственного мемориального музея Булата Окуджавы в Переделкине.

Они добавили, что концерт начнется в 16:00.