Концерт баянной музыки пройдет в Тверском районе

Сотрудники филиала «Тверской» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» приглашают любителей баянной музыки на концерт. Мероприятие состоится 23 апреля.

Для гостей центра выступит музыкант Василий Сидорин.

— Это очень любимый в нашем центре артист. Мы познакомились с ним на Московском Международном фестивале «Гармоника — Душа России» несколько лет назад. И с тех пор он с удовольствием выступает в нашем учреждении на радость посетителям, — поделилась Галина Давыдова, организатор культурных мероприятий центра.

Она отметила, что в репертуаре баяниста веселая, задорная музыка. Как правило, под конец выступления Василия Сидорина публика начинает подпевать и даже пускается в пляс.

Всех желающих присоединиться к веселому музыкальному концерту ждут по адресу: Малая Дмитровка, дом 27. В 13:30 мероприятие начнется. Вход свободный.