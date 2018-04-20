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Концерт баянной музыки пройдет в Тверском районе
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Концерт баянной музыки пройдет в Тверском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники филиала «Тверской» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» приглашают любителей баянной музыки на концерт. Мероприятие состоится 23 апреля.
Для гостей центра выступит музыкант Василий Сидорин.
— Это очень любимый в нашем центре артист. Мы познакомились с ним на Московском Международном фестивале «Гармоника — Душа России» несколько лет назад. И с тех пор он с удовольствием выступает в нашем учреждении на радость посетителям, — поделилась Галина Давыдова, организатор культурных мероприятий центра.
Она отметила, что в репертуаре баяниста веселая, задорная музыка. Как правило, под конец выступления Василия Сидорина публика начинает подпевать и даже пускается в пляс.
Всех желающих присоединиться к веселому музыкальному концерту ждут по адресу: Малая Дмитровка, дом 27. В 13:30 мероприятие начнется. Вход свободный.
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